Brasile, elicotteri Leonardo per il reparto aereo della polizia stradale federale (Di domenica 6 dicembre 2020) Leonardo ha annunciato lo scorso 30 novembre che la Polícia Rodoviária Federal (Prf) del Brasile – la polizia stradale federale – introdurrà in servizio sei elicotteri monotore AW119Kx. L'arrivo in Brasile della prima delle sei macchine è previsto per l'inizio del prossimo anno mentre la consegna dei restanti elicotteri si concluderà entro la metà del 2021. Gli AW119Kx saranno utilizzati dalla Air Operations Division (DOA) – il reparto aereo – dalle sue sedi, collocate nelle cinque regioni del Brasile, per un'ampia gamma di missioni tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico. La scelta dell'AW119Kx da parte della ...

