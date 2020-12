"Bonaccini così ha sfiduciato Conte". L'indiscrezione sulla lettera all'Europa: dal cuore Pd, rivolta senza precedenti (Di domenica 6 dicembre 2020) Altro che Giuseppe Conte e il governo: Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti i soldi del Recovery Fund se li vogliono andare a prendere da soli, in Europa. "In maniera silenziosa e non meno clamorosa", scrive Francesco Storace sul Tempo, le regioni Lazio ed Emilia Romagna guidate dai governatori del Pd (e Zingaretti è pure segretario) hanno sottoscritto con altre sedici regioni europee la richiesta a Commissione europea, Parlamento di Strasburgo e Consiglio Ue di avere un ruolo diretto nella gestione dei fondi Recovery. Scavalcando, di fatto, i governi centrali. "Un atto di suggestione autonomistica", lo definisce Storace, non condiviso però dagli altri governatori italiani che ne sarebbero stati tenuti all'oscuro. Nell'elenco dei firmatari europei (tra cui Catalogna, Paesi Baschi, Baviera e Fiandre) inizialmente c'era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Altro che Giuseppee il governo: Stefanoe Nicola Zingaretti i soldi del Recovery Fund se li vogliono andare a prendere da soli, in. "In maniera silenziosa e non meno clamorosa", scrive Francesco Storace sul Tempo, le regioni Lazio ed Emilia Romagna guidate dai governatori del Pd (e Zingaretti è pure segretario) hanno sottoscritto con altre sedici regioni europee la richiesta a Commissione europea, Parlamento di Strasburgo e Consiglio Ue di avere un ruolo diretto nella gestione dei fondi Recovery. Scavalcando, di fatto, i governi centrali. "Un atto di suggestione autonomistica", lo definisce Storace, non condiviso però dagli altri governatori italiani che ne sarebbero stati tenuti all'oscuro. Nell'elenco dei firmatari europei (tra cui Catalogna, Paesi Baschi, Baviera e Fiandre) inizialmente c'era ...

