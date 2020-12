Bollettino della Regione Campania: oltre 1500 positivi, 32 i decessi (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bollettino odierno della Regione Campania emesso dall’Unità di Crisi. Diminuisce ancora la percentuale tra positivi del giorno e numero di tamponi effettuati. Ad oggi risultano 1552 con una larga maggioranza di asintomatici, emersi da ben 19313 analisi effettuate. Sono 32 i decessi ma solo 6 quelli legati alle ultime 48 ore, i precedenti riguardano i giorni scorsi ma sono stati registrati solo ieri. Questo il Bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.552 di cui: Asintomatici: 1.393 Sintomatici: 159Tamponi del giorno: 19.313 Totale positivi: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –odiernoemesso dall’Unità di Crisi. Diminuisce ancora la percentuale tradel giorno e numero di tamponi effettuati. Ad oggi risultano 1552 con una larga maggioranza di asintomatici, emersi da ben 19313 analisi effettuate. Sono 32 ima solo 6 quelli legati alle ultime 48 ore, i precedenti riguardano i giorni scorsi ma sono stati registrati solo ieri. Questo ildi oggi:del giorno: 1.552 di cui: Asintomatici: 1.393 Sintomatici: 159Tamponi del giorno: 19.313 Totale: ...

11secon : #COVID19 - #ITALIA Bollettino quotidiano coi numeri assoluti del #coronavirus (e variazioni % in 24 ore) Tasso di… - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Il Bollettino della Protezione Civile al 6/12: +18.887 nuovi casi e 564 decessi in 24h… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria #Coronavirus #COVID19 - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1.552 nuovi positivi su 19.313 tamponi #Covid - simcopter : RT @AllertaMeteoRER: ????#MonitoraggioER Le #piene di #Secchia e #Reno sono in transito sui tratti vallivi arginati. I colmi di piena osserv… -