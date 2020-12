Bollettino coronavirus, sabato 5 Dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) Bollettino coronavirus di oggi sabato 5 Dicembre 2020. la curva sembrerebbe rallentare, si teme un’impennata dei casi dopo le feste di Natale. Giuseppe Conte (websource)Bollettino coronavirus: il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia dopo 24 ore sono: su 194.584 tamponi effettuati 21.052 nuovi positivi con la percentuale che torna sopra il 10%. I decessi sono in 662. Lombardia regione che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi con 3.148 contagi. Sono 21.052 i nuovi contagi registrati in Italia, meno rispetto i 24099 registrati ieri, tuttavia si registra anche un forte calo dei tamponi effettuati che tornano sotto i 200 mila, per la precisione 194.585. Questo quanto emerge dal Bollettino del 5 Dicembre ... Leggi su kronic (Di domenica 6 dicembre 2020)di oggi. la curva sembrerebbe rallentare, si teme un’impennata dei casi dopo le feste di Natale. Giuseppe Conte (websource): il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia dopo 24 ore sono: su 194.584 tamponi effettuati 21.052 nuovi positivi con la percentuale che torna sopra il 10%. I decessi sono in 662. Lombardia regione che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi con 3.148 contagi. Sono 21.052 i nuovi contagi registrati in Italia, meno rispetto i 24099 registrati ieri, tuttavia si registra anche un forte calo dei tamponi effettuati che tornano sotto i 200 mila, per la precisione 194.585. Questo quanto emerge daldel 5...

