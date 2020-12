Bollettino Coronavirus del 6 Dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) In data 6 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +1,10% (ieri +1,24%) con 1.728.878 contagiati totali, 913.494 dimissioni/guarigioni (+17.186) e 60.078 deceduti (+564); 755.306 infezioni in corso (+1.137). Elaborati 163.550 tamponi totali (ieri 194.984); 18.887 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,54% (ieri 10,79% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 25,34% (ieri 24,14% – target 3%). Ricoverati con sintomi +233 (30.391); terapie intensive -63 (3.454) con 150 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.444; Lombardia 2.413; Puglia 1.789; Emilia Romagna 1.788; Lazio 1.632; Campania 1.552; Piemonte 1.269. In Lombardia curva +0,56% (ieri +0,74%) con 26.026 tamponi totali (ieri 31.193) e 7.850 nuovi casi testati (ieri 9.364): 2.413 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,27% (ieri 10,09% – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 dicembre 2020) In data 6l’incremento nazionale dei casi è +1,10% (ieri +1,24%) con 1.728.878 contagiati totali, 913.494 dimissioni/guarigioni (+17.186) e 60.078 deceduti (+564); 755.306 infezioni in corso (+1.137). Elaborati 163.550 tamponi totali (ieri 194.984); 18.887 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,54% (ieri 10,79% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 25,34% (ieri 24,14% – target 3%). Ricoverati con sintomi +233 (30.391); terapie intensive -63 (3.454) con 150 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.444; Lombardia 2.413; Puglia 1.789; Emilia Romagna 1.788; Lazio 1.632; Campania 1.552; Piemonte 1.269. In Lombardia curva +0,56% (ieri +0,74%) con 26.026 tamponi totali (ieri 31.193) e 7.850 nuovi casi testati (ieri 9.364): 2.413 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,27% (ieri 10,09% – ...

