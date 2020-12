Bolivia | brucia le mani alla figlia di 6 anni per aver rubato delle caramelle

(Di domenica 6 dicembre 2020) Una mammaledelladi 6, perda un negozio. Arrestata insieme al compagno per maltrattamenti, mammalepersu Notizie.it.

Una mamma brucia le mani della figlia di 6 anni, per aver rubato delle caramelle da un negozio. Arrestata insieme al compagno per maltrattamenti ...E’ successo in Bolivia, dove una donna ha causato gravi ustioni alla figlia dopo averle dato fuoco alle mani. Il suo piano era di fare lo stesso ...