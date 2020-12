Bimba di 6 mesi salvata con farmaco più costoso al mondo. 1,9 milioni di euro per un trattamento (Di domenica 6 dicembre 2020) All’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, una bambina di meno di sei mesi con atrofia muscolare spinale (Sma) è stata sottoposta a una terapia genica - secondo quanto riferiscono fonti del nosocomio - estremamente innovativa, autorizzata in europa a maggio scorso e in Italia il 17 novembre. È - riferiscono al Santobono - il primo trattamento di questo tipo effettuato nel nostro Paese. L’atrofia muscolare spinale di Tipo 1 è una gravissima malattia genetica neuromuscolare, insorge subito dopo la nascita e causa una progressiva debolezza muscolare che compromette respirazione e deglutizione, causando la morte entro 2 anni. Il farmaco somministrato al Santobono di Napoli, considerato il più costoso al mondo - 1,9 milioni di euro per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) All’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, una bambina di meno di seicon atrofia muscolare spinale (Sma) è stata sottoposta a una terapia genica - secondo quanto riferiscono fonti del nosocomio - estremamente innovativa, autorizzata inpa a maggio scorso e in Italia il 17 novembre. È - riferiscono al Santobono - il primodi questo tipo effettuato nel nostro Paese. L’atrofia muscolare spinale di Tipo 1 è una gravissima malattia genetica nmuscolare, insorge subito dopo la nascita e causa una progressiva debolezza muscolare che compromette respirazione e deglutizione, causando la morte entro 2 anni. Ilsomministrato al Santobono di Napoli, considerato il piùal- 1,9diper ...

