Bielorussia | revocata la licenza al portale d’informazione Tut by I cronisti | “Andiamo avanti”

(Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – Il tribunale di Minsk ha revocato la licenza editoriale al portale di informazione Tut.by, punto di riferimento anche per i media internazionali per seguire le proteste di piazza contro il presidente Aleksandr Lukashenko. Da agosto ci sono stati migliaia di arresti tra i manifestanti, accompagnati da denunce di violenze, torture e abusi dei diritti umani. La decisione “che non ci sorprende”, commenta per l’agenzia Dire Marina Zolatava, caporedattrice di Tut.by. Il portale, fondato a Minsk 20 anni fa, conta 300 dipendenti e circa tre milioni di visualizzazioni al giorno. Attirerebbe circa il 65 per cento degli utenti che in Bielorussia consultano le notizie online.