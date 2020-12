Bielorussia ancora in piazza: marce a piccoli gruppi in contemporanea per sfuggire alla repressione – Il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Opposizione ancora una volta in piazza in Bielorussia, e in tutto il paese, per questa prima domenica di dicembre, al quarto mese di mobilitazione contro il presidente Alexander Lukashenko, «l’ultimo dittatore d’Europa», e contro il risultato delle ultime elezioni presidenziali. Secondo quanto è possibile ricostruire da video e immagini sui social media, i manifestanti stanno cambiando strategia rispetto alle piazze popolose di protesta che da agosto però avevano visto una imponente risposta repressiva. Ora si scende in piazza in piccoli gruppi, mentre altri manifestanti hanno marciato attraverso la capitale Minsk portando le bandiere rosse e bianche dell’opposizione. December 6, 2020 Secondo la polizia della capitale 300 persone sono state prese in custodia ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Opposizioneuna volta inin, e in tutto il paese, per questa prima domenica di dicembre, al quarto mese di mobilitazione contro il presidente Alexander Lukashenko, «l’ultimo dittatore d’Europa», e contro il risultato delle ultime elezioni presidenziali. Secondo quanto è possibile ricostruire dae immagini sui social media, i manifestanti stanno cambiando strategia rispetto alle piazze popolose di protesta che da agosto però avevano visto una imponente risposta repressiva. Ora si scende inin, mentre altri manifestanti hanno marciato attraverso la capitale Minsk portando le bandiere rosse e bianche dell’opposizione. December 6, 2020 Secondo la polizia della capitale 300 persone sono state prese in custodia ...

lauraboldrini : Oggi una nuova tattica per arginare la violenza di #Lukashenko. I raduni sono stati organizzati in ogni distretto d… - Moky_1988 : #Bielorussia,18esima domenica di manifestazioni anti-Lukashenko:oltre 300arresti,tra loro anche N.Bashinskaja,la pe… - 4SauFung : RT @Elena82741896: Esiste un filo rosso che unisce tutti i liberi pensatori. Da HK in Libano, Bielorussia, Francia (gli Italiani dormono,… - YHkpc : RT @Elena82741896: Esiste un filo rosso che unisce tutti i liberi pensatori. Da HK in Libano, Bielorussia, Francia (gli Italiani dormono,… - Billychow14 : RT @Elena82741896: Esiste un filo rosso che unisce tutti i liberi pensatori. Da HK in Libano, Bielorussia, Francia (gli Italiani dormono,… -

