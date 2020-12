Biathlon | la Norvegia vince la staffetta maschile Italia ottimo quinto posto

(Di domenica 6 dicembre 2020) La stagione di quest'anno di Coppa del Mondo disembra essere un testa a testa trae Svezia . La squadra più forte contro quella più in forma, per un derby scandinavo sempre molto ...

DanieleRaponi : #Norvegia ???? 0+9 vince la staffetta 4x7.5 km m #Kontiolahti #Svezia ???? 0+10 2ª #Germania ???? 0+9 3ª #Italia ???? 0+8 5… - zazoomblog : Biathlon la Norvegia conquista la staffetta maschile di Kontiolahti 2020 davanti a Svezia e Germania. Una super Ita… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia domina la scena ottima Italia in quinta posizione -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la prima staffetta maschile è della Norvegia, Italia quinta #biathlon #biathlon #6Dicembre #biathlon https://t.co… - neveitalia : Biathlon: la prima staffetta maschile è della Norvegia, Italia quinta #biathlon #biathlon #6Dicembre #biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Norvegia

FondoItalia.it

I fratelli Boe portano la Norvegia all'ennesima vittoria in una staffetta maschile ma, ancora una volta in queste settimane, la Svezia si dimostra in grande crescita. Terza ...I risultati e la classifica della staffetta maschile di Kontiolahti, Coppa del Mondo di biathlon. Vince la Norvegia, Italia quinta.