Biathlon, la Norvegia conquista la staffetta maschile di Kontiolahti 2020 davanti a Svezia e Germania. Una super Italia chiude quinta (Di domenica 6 dicembre 2020) L’ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon si è aperta con la vittoria della Norvegia nella staffetta maschile. Nove ricariche utilizzate nel complessivo per il team sulla carta nettamente più forte non hanno permesso agli avversari di avvicinare praticamente mai la formazione norge, che con Sturla Leigred, Vetle Christiansen, Tarjei Boe e Johannes Boe passa sulla linea del traguardo con 39? di vantaggio sulla Svezia (0+10). Schema di gara perfetto per gli svedesi, partiti in sordina tenendo botta nelle frazioni più deboli di Peppe Femling e Jesper Nelin, e poi scatenatesi grazie a Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, bravi a sorpassare la Germania, terza. Quarta posizione per la Russia (0+7) a 1’08”, che si è giocata ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) L’ultima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo/2021 disi è aperta con la vittoria dellanella. Nove ricariche utilizzate nel complessivo per il team sulla carta nettamente più forte non hanno permesso agli avversari di avvicinare praticamente mai la formazione norge, che con Sturla Leigred, Vetle Christiansen, Tarjei Boe e Johannes Boe passa sulla linea del traguardo con 39? di vantaggio sulla(0+10). Schema di gara perfetto per gli svedesi, partiti in sordina tenendo botta nelle frazioni più deboli di Peppe Femling e Jesper Nelin, e poi scatenatesi grazie a Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, bravi a sorpassare la, terza. Quarta posizione per la Russia (0+7) a 1’08”, che si è giocata ...

