Bari - Medici USCA | necessario prorogare i contratti | per non lasciare il territorio scoperto

repubblica : 'Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure': l'inferno del Moscati di Taranto denunci… - RVicinato : Medici USCA: necessario prorogare i contratti, per non lasciare il territorio scoperto Bari, 6 dicembre 2020. “Nei… - MaChiaraChi : ?@micheleemiliano? dicci di più! “Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure': l'i… - Marilenapas : RT @repubblica: 'Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure': l'inferno del Moscati di Taranto denunciato dagl… - Frances06947731 : RT @repubblica: 'Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure': l'inferno del Moscati di Taranto denunciato dagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Medici

FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sezione regionale Puglia - Sezione prov. Bari

Donato dall'Apiaa al SerBari un caouglometro portatile per eseguire il prelievo PT ai pazienti in terapia con anticoagulanti orali che si trovano in isolamento a causa del coronavirus.«Devo dirvi che ho un problema alla vista e, per qualche tempo, dovrò tenerlo sotto controllo – scrive Bray sul suo profilo facebook - È qualcosa che, da una parte, mi preoccupa personalmente e, dall’ ...