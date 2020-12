Bari: contagiato Babbo Natale Il militare 52enne quest'anno non potrà portare doni ai bimbi ricoverati (Di domenica 6 dicembre 2020) Nicola Figliuolo, 52 anni, da una decina di anni porta doni ai bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica del policlinico di Bari. Lo fa assieme alla moglie. quest’anno, il gigante buono (foto: tratta da profilo facebook di Nicola Figliuolo) che è militare dell’Aeronautica, non potrà essere il Babbo Natale dei piccoli ricoverati. Proprio nel giorno di San Nicola, la rivelazione dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno: il Babbo Natale dei bimbi in ospedale è contagiato dal corona virus. Non potrà essere presente. L'articolo Bari: contagiato Babbo Natale ... Leggi su noinotizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Nicola Figliuolo, 52 anni, da una decina di anni portaai bambiniin oncoematologia pediatrica del policlinico di. Lo fa assieme alla moglie., il gigante buono (foto: tratta da profilo facebook di Nicola Figliuolo) che èdell’Aeronautica, nonessere ildei piccoli. Proprio nel giorno di San Nicola, la rivelazione dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno: ildeiin ospedale èdal corona virus. Nonessere presente. L'articolo...

NoiNotizie : #Bari: contagiato Babbo Natale - Noi Notizie. - LaGazzettaWeb : Bari, contagiato Babbo Natale: ha il Covid l'uomo che ogni anno portava i doni anche ai bimbi in ospedale - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Luigi Pucariello muore di Covid a 59 anni: era soccorritore 118, non aveva patologie pregresse: si era contagiato a ottobre… - AdriMCMLXI : Luigi Pucariello muore di Covid a 59 anni: era soccorritore 118, non aveva patologie pregresse: si era contagiato a… - ERivetta : Covid, il cane contagiato è negativo dopo 4 giorni: 'Nessun rischio per gli umani' -

Ultime Notizie dalla rete : Bari contagiato Bari: contagiato Babbo Natale Noi Notizie Babbo Natale contagiato: ha il Covid l'uomo che ogni anno porta i doni ai bambini in ospedale

Covid, anche Babbo Natale è stato contagiato: è positivo al virus l'uomo che ogni anno porta i doni ai bambini in ospedale a Bari, ai piccoli pazienti di Oncoematologia ...

Duemila contagiati ad Altamura e più di 900 a Gravina: tamponi a tappeto nelle scuole e test antigenici gratis

A Gravina sono già stati sottoposti a tampone, in maniera volontaria, i primi 150 fra studenti, insegnanti e collaboratori scolastici di due scuole ...

Covid, anche Babbo Natale è stato contagiato: è positivo al virus l'uomo che ogni anno porta i doni ai bambini in ospedale a Bari, ai piccoli pazienti di Oncoematologia ...A Gravina sono già stati sottoposti a tampone, in maniera volontaria, i primi 150 fra studenti, insegnanti e collaboratori scolastici di due scuole ...