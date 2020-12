Avete mai visto il padre di Giorgia? Una voce meravigliosa [FOTO] (Di domenica 6 dicembre 2020) Tutti conoscono Giorgia, una delle voci più potenti e conosciute del panorama musicale italiano. Poco, però, si sa della sua famiglia o della sua vita privata, su cui cerca di mantenere la massima riservatezza. Qualche giorno fa, però, il mondo televisivo ha conosciuto il padre che ha mostrato di avere un grande talento e una voce meravigliosa. Oggi è, infatti, tra i concorrenti di The Voice Senior. Giorgia, Avete mai visto suo padre? Una voce meravigliosa Giulio Todrani è il padre di Giorgia, una delle voci più conosciute della musica italiana. L’uomo, di 77 anni, si è mostrato al mondo intero partecipando alle audizioni di The Voice Senior, il programma che lancia i talenti over del ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 dicembre 2020) Tutti conoscono, una delle voci più potenti e conosciute del panorama musicale italiano. Poco, però, si sa della sua famiglia o della sua vita privata, su cui cerca di mantenere la massima riservatezza. Qualche giorno fa, però, il mondo televisivo ha conosciuto ilche ha mostrato di avere un grande talento e una. Oggi è, infatti, tra i concorrenti di The Voice Senior.maisuo? UnaGiulio Todrani è ildi, una delle voci più conosciute della musica italiana. L’uomo, di 77 anni, si è mostrato al mondo intero partecipando alle audizioni di The Voice Senior, il programma che lancia i talenti over del ...

