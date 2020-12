Autumn Nations Cup: Inghilterra-Francia, sfida per il titolo (Di domenica 6 dicembre 2020) Questo pomeriggio è in programma la finale dell’Autumn Nations Cup tra Inghilterra e Francia. Attesa per la sfida al Twickenham e scoprire il primo vincitore di questo nuovo torneo. Inghilterra – Francia: sfida per il titolo dell’Autumn Nations Cup Dopo le partite di ieri che hanno assegnato il terzo posto all’Irlanda e la vittoria del Galles contro l’Italia. Per concludere l’esordio vittorioso per Fiji in questo torneo contro la Georgia, adesso l’attesa è tutta per la finalissima del Twickenham. A sfidarsi per la vittoria della prima coppa d’autunno saranno Francia e Inghilterra. Partita in programma alle ore 15:00 e sarà possibile vederla in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Questo pomeriggio è in programma la finale dell’Cup tra. Attesa per laal Twickenham e scoprire il primo vincitore di questo nuovo torneo.per ildell’Cup Dopo le partite di ieri che hanno assegnato il terzo posto all’Irlanda e la vittoria del Galles contro l’Italia. Per concludere l’esordio vittorioso per Fiji in questo torneo contro la Georgia, adesso l’attesa è tutta per la finalissima del Twickenham. Arsi per la vittoria della prima coppa d’autunno saranno. Partita in programma alle ore 15:00 e sarà possibile vederla in ...

