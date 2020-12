Aurora Ramazzotti, il sex toy prima del compleanno: il regalo hot scatena i fan su Instagram (Di domenica 6 dicembre 2020) Aurora Ramazzotti, il sex toy prima del compleanno: il regalo hot scatena i fan. Il 5 dicembre la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti compie 24 anni, ma i regali non aspettano lo scoccare della mezzanotte per arrivare a casa della showgirl e lei, da vera influencer, condivide l’unboxing con i suoi followers di Instagram. Aurora Ramazzotti spacchetta regali e legge bigliettini, descrivendo accuratamente scarpe, accessori, trucchi e prodotti vari ricevuti da amici o brand. Fino a quando non spunta un pacchetto inaspettato che la imbarazza per qualche istante. La ragazza si ritrova a maneggiare un sex toy a favore di fotocamera: «Lo faccio vedere? Sicuri…? Non è che poi si scandalizzano…?», dice ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 dicembre 2020), il sex toydel: ilhoti fan. Il 5 dicembre la figlia di Michelle Hunziker e Eroscompie 24 anni, ma i regali non aspettano lo scoccare della mezzanotte per arrivare a casa della showgirl e lei, da vera influencer, condivide l’unboxing con i suoi followers dispacchetta regali e legge bigliettini, descrivendo accuratamente scarpe, accessori, trucchi e prodotti vari ricevuti da amici o brand. Fino a quando non spunta un pacchetto inaspettato che la imbarazza per qualche istante. La ragazza si ritrova a maneggiare un sex toy a favore di fotocamera: «Lo faccio vedere? Sicuri…? Non è che poi si scandalizzano…?», dice ...

Mazildi : In che senso Aurora Ramazzotti che ha due gatti, un fidanzato, una casa e un futuro lavorativo, ha solo un anno più di me? - Novella_2000 : Tommaso ha fatto un gesto eclatante nel giorno del compleanno di Aurora Ramazzotti (VIDEO) #gfvip - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e l’unboxing inaspettato: ecco cosa ha ricevuto (in anticipo) per il compleanno - infoitcultura : Aurora Ramazzotti riceve un regalo hot per il suo 24esimo compleanno - infoitcultura : Aurora Ramazzotti compie 24 anni: gli auguri speciali di mamma Michelle -