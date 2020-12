Atrofia muscolare spinale | bambina salvata al Santobono di Napoli con il farmaco più costoso al mondo

(Di domenica 6 dicembre 2020) All’ospedale pediatricodi, unadi meno di sei mesi affetta da(SMA) è stata sottoposta a una terapia genica estremamente innovativa, autorizzata in Europa a maggio scorso e in Italia lo scorso 17 novembre. Si tratta del primo trattamento di questo tipo effettuato nel nostro Paese. L’di Tipo 1 è una gravissima malattia genetica neuro, insorge subito dopo la nascita e causa una progressiva debolezzache compromette la respirazione e la deglutizione, causando la morte entro i due anni di vita. Ilsomministrato aldi, considerato il ...

Primo trattamento con il farmaco per la cura della SMA in Italia, il primato al Santo Bono, ecco la storia della piccola Sofia. L’autorizzazione alla terapia nel nostro Paese risale a pochi mesi fa e ...Una bambina di meno di 6 mesi, affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA), è stata sottoposta, all’ospedale Santobono di Napoli, ad una terapia genica innovativa, approvata ed autorizzata in Europa so ...