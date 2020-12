Atalanta | obiettivo Champions | allenamento sul campo dell’Udinese

Leggi su calcionews24

Mercoledì sera l'si giocherà la qualificazione agli ottavi diLeague suldell'Ajax Complice il rinvio della partita contro l'Udinese, l'ha approfittato della domenica libera per preparare la sfida diLeague contro l'Ajax. La squadra di Gasperini ha lavorato su unin sintetico messo a disposizione dall'Udinese. Un gesto molto apprezzato dalla società bergamasca che ha ringraziato l'Udinese sui social. Grazie @Udinese 1896 per l'ospitalità! ? Training session in Udine! ???? Thanks to #Udinese for their hospitality ?#GoGo ???https://t.co/bPTTXgnnJp —B.C. (@BC) December 6, 2020