Atalanta in ansia, è rottura tra Gasperini e Gomez: non convocato, clamorose voci di mercato sul Papu (Di domenica 6 dicembre 2020) C'eravamo tanto amati, verrebbe da dire. La lite consumatasi martedì sera al Gewiss Stadium tra le due icone nerazzurre ha lasciato strascichi pesanti in casa Atalanta. Ieri infatti il tecnico Gian Piero Gasperini ha deciso di non convocare per la trasferta di Udine capitan Gomez. Un'esclusione eccellente quella del Papu, che fa rumore e sancisce lo strappo avvenuto tra il diez argentino e l'allenatore nerazzurro. Due che si erano calcisticamente amati alla follia, tanto da essere i principali artefici dell'ascesa bergamasca fino alla Champions. Anni fantastici e un feeling che sembrava destinato a durare per sempre. Non a caso il Papu più volte aveva rifiutato offerte astronomiche da Cina (nel 2017) e Arabia Saudita (quest' estate) pur di restare a Bergamo. Idem il Gasp (disse no a Napoli e Roma). Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) C'eravamo tanto amati, verrebbe da dire. La lite consumatasi martedì sera al Gewiss Stadium tra le due icone nerazzurre ha lasciato strascichi pesanti in casa. Ieri infatti il tecnico Gian Pieroha deciso di non convocare per la trasferta di Udine capitan. Un'esclusione eccellente quella del, che fa rumore e sancisce lo strappo avvenuto tra il diez argentino e l'allenatore nerazzurro. Due che si erano calcisticamente amati alla follia, tanto da essere i principali artefici dell'ascesa bergamasca fino alla Champions. Anni fantastici e un feeling che sembrava destinato a durare per sempre. Non a caso ilpiù volte aveva rifiutato offerte astronomiche da Cina (nel 2017) e Arabia Saudita (quest' estate) pur di restare a Bergamo. Idem il Gasp (disse no a Napoli e Roma). Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ansia Atalanta in ansia per Gollini: nuovo infortunio al ginocchio sinistro BergamoNews.it Euroavversarie, l’Ajax cade in casa con il Twente e perde un giocatore

I lancieri subiscono un ko interno, ma Ten Hag rischia di dover fare a meno di Traoré, sostituito nell’intervallo Capitombolo interno dell’Ajax, prossimo avversario dell’Atalanta in Champions League, ...

L'Udinese dei campioni del mondo e il derby d'Italia delle provinciali

Se il derby d'Italia è Juventus - Inter, a buon titolo e non solo per ragioni cromatiche, il derby d'Italia delle provinciali è Udinese - Atalanta. Anche se nessuna delle ...

