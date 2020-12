“Astronave Italia“ al Festival Wonderland

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo l'incontro online,lancia il secondo format del programma rivisitato delbresciano di teatro contemporaneo. Uno spettacolo tutto da vivere, per rilassarsi e fare un'esperienza ...

Ultime Notizie dalla rete : Astronave Italia

Il Giorno

Dopo l’incontro online, Wonderland lancia il secondo format del programma rivisitato del Festival bresciano di teatro contemporaneo. Uno spettacolo tutto da vivere, per rilassarsi e fare un’esperienza ...Sentient, lo sci-fi di Lemire e Walta arriva in Italia per Panini Comics. Siete pronti ad imbarcarvi sulla U.S.S Montgomery verso lo spazio infinito?