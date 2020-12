Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 5 dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 5 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show dedicato a Stefano D’Orazio Ciao Stefano, amico per sempre ha totalizzato 3002 spettatori (13.89% di share); su Canale5 il programma All Together Now ha avuto 3586 spettatori (share 16.23%). Su Italia1 il film Inside Out ha ottenuto 2053 spettatori (7.73%); su Rai2 l’episodio di SWAT 1402 (5.06%) e Criminal Minds 1227 (4.56%) nel secondo; su Rai3 Edizione Straordinaria 1592 spettatori (share 6.41%); su Rete4 il film The Family Man 1114 spettatori (4.70%); su La7 il film Al vertice della tensione ne ha avuti 858 (3.38%). Ascolti tv Access prime time e ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 6 dicembre 2020)dei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show dedicato a Stefano D’Orazio Ciao Stefano, amico per sempre ha totalizzato 3002 spettatori (13.89% di share); su Canale5 il programma All Together Now ha avuto 3586 spettatori (share 16.23%). Su Italia1 il film Inside Out ha ottenuto 2053 spettatori (7.73%); su Rai2 l’episodio di SWAT 1402 (5.06%) e Criminal Minds 1227 (4.56%) nel secondo; su Rai3 Edizione Straordinaria 1592 spettatori (share 6.41%); su Rete4 il film The Family Man 1114 spettatori (4.70%); su La7 il film Al vertice della tensione ne ha avuti 858 (3.38%).tv Access prime time e ...

