Ascolti tv, dati Auditel 5 dicembre: All Together Now vince sul ricordo di Stefano D’Orazio dei Pooh (Di domenica 6 dicembre 2020) La semifinale di ‘All Together Now‘ su Canale 5 si è aggiudicato gli Ascolti della serata di sabato 5 dicembre grazie a 3.586.000 telespettatori e il 16,23% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 ‘Ciao Stefano, amico per sempre‘ ha ottenuto 3.002.000 telespettatori e il 13,88%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con ‘Inside Out’ ha totalizzato 2.054.000 telespettatori e il 7,72% di share. Su Rai3 ‘Edizione Straordinaria’ è stato visto da 1.591.000 telespettatori pari al 6,4%, mentre Rai2 con ‘S.W.A.T.’ ha conquistato 1.402.000 telespettatori e il 5,05% e, a seguire, ‘Criminal Minds’ ne ha registrati 1.227.000 con il 4,55%. Su Retequattro ‘The Family Man’ ha interessato 1.114.000 telespettatori con il 4,7% e La7 con ‘Al vertice della tensione’ ne ha ottenuti 858.000 pari a uno share del 3,41%. Su ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 6 dicembre 2020) La semifinale di ‘AllNow‘ su Canale 5 si è aggiudicato glidella serata di sabato 5grazie a 3.586.000 telespettatori e il 16,23% di share.tv prime time Su Rai1 ‘Ciao, amico per sempre‘ ha ottenuto 3.002.000 telespettatori e il 13,88%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con ‘Inside Out’ ha totalizzato 2.054.000 telespettatori e il 7,72% di share. Su Rai3 ‘Edizione Straordinaria’ è stato visto da 1.591.000 telespettatori pari al 6,4%, mentre Rai2 con ‘S.W.A.T.’ ha conquistato 1.402.000 telespettatori e il 5,05% e, a seguire, ‘Criminal Minds’ ne ha registrati 1.227.000 con il 4,55%. Su Retequattro ‘The Family Man’ ha interessato 1.114.000 telespettatori con il 4,7% e La7 con ‘Al vertice della tensione’ ne ha ottenuti 858.000 pari a uno share del 3,41%. Su ...

infoitcultura : Ascolti tv ieri: Ciao Stefano, amico per sempre vs All Together Now | Dati Auditel 5 dicembre 2020 - infoitcultura : Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020: bene Hunziker e Toffanin, i dati - fulgentesV : Eve metà degli ascolti te li ho dati io ricordati di me pls - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ciao Stefano, amico per sempre vs All Together Now | Dati Auditel 5 dicembre 2020 - ilfaroonline : #Covid_19 a Fiumicino, centrodestra e liste civiche: “Il Sindaco ascolti la città e dia i dati invece di consigli” -