Arriva l’asteroide di Natale | grande come la torre di Seattle Passaggio previsto per il 25 dicembre

Un enorme asteroide dovrebbe scontrarsi con l'orbita terrestre proprio nel giorno di Natale. Si tratta dell'asteroide 501647, che supererà il pianeta Terra a quasi 36.000 chilometri orari proprio il 25 dicembre. Stando a quanto affermato dal Daily Star Online, la roccia spaziale avrebbe le stesse dimensioni dello Space Needle, la torre di Seattle alta circa

