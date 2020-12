Arcuri | Vaccineremo migranti | hanno stessi diritti degli italiani

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) “Iuguali a quelli dei cittadini. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano esserre sottoposte alla vaccinazione”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico, a Mezz’ora in Più. “Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune. Per chi lo ha avuto, il periodo di immunità si conlcuderà e quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno i primi e neppure i secondi”, ha continuato. “Sarà un Natale di responsabilità, sacrificio e di speranza perché un po’ di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere”, ha aggiunto.