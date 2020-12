Arcuri: “Chi ha avuto il Covid si vaccinerà dopo gli altri. Sarà somministrato anche ai migranti” (Di domenica 6 dicembre 2020) ”Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 milioni di italiani”. A dirlo è il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’. ”Nell’ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno l’autorizzazione ai sei vaccini in fase finale di sperimentazione tra la fine di gennaio 2021 e marzo 2022 avremo 202 milioni di dosi di vaccino in Italia. Quindi se la pianificazione Sarà rispettata in 15 mesi avremo 202 milioni di dosi”, aggiunge Arcuri. “Questo vorrebbe dire che nel terzo trimestre 2021, quindi a settembre, avremo dosi per vaccinare a tutti”, spiega. “Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune. Per chi lo ha ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) ”Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 milioni di italiani”. A dirlo è il commissario straordinario all’emergenzaDomenicoospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’. ”Nell’ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno l’autorizzazione ai sei vaccini in fase finale di sperimentazione tra la fine di gennaio 2021 e marzo 2022 avremo 202 milioni di dosi di vaccino in Italia. Quindi se la pianificazionerispettata in 15 mesi avremo 202 milioni di dosi”, aggiunge. “Questo vorrebbe dire che nel terzo trimestre 2021, quindi a settembre, avremo dosi per vaccinare a tutti”, spiega. “più urgente vaccinare chi non hailperché non ne è immune. Per chi lo ha ...

