Appello del Governatore della Lombardia | Il Parlamento cambi le regole

Attilio Fontana ha criticato il nuovo Dpcm anti Covid che limiterà gli spostamenti tra comuni a nel giorno di Natale Dpcm anti Covid, Fontana: "A Natale rischiamo disastro sociale e umano" su Notizie.it.

COLLI AL METAURO – E’ vivo Augusto Scola, l’anziano di 82 anni scomparso ieri a mezzogiorno da Calcinelli. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 in via Laghi a Colli al Metauro, ...

Stretta su feste di Natale, in strada 70mila agenti

Settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade. In vista delle feste natalizie, il Viminale vara la stretta, ...

