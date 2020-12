Antonella Ruggiero | “Empatia” è il nuovo album

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) “Empatía” è il titolo dellavoro di. Unparticolarmente suggestivo e molto sentito, che viene pubblicato come testimonianza di un concerto dedicato al volontariato che, in tempi come quelli che stiamo attraversando, assume un valore molto significativo. Si tratta, infatti, della registrazione di uno speciale concerto dell’artista insieme a Maurizio Camardi Sabir 5et e a Roberto Colombo, tenutosi nella meravigliosa Basilica di Sant’Antonio a Padova, l’8 febbraio scorso, realizzato in occasione del Concerto per la Pace organizzato per l’inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato 2020 e promosso dal Centro Servizi Volontariato della città.: Empatia ilcontiene 15 ...