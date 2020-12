Antonella Elia "vestita" così al GF Vip: body e trasparenze, Signorini sbianca. La telecamera indugia proprio lì | Video (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel mirino di Striscia la notizia finisce Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonso Signorini venerdì sera la fa alzare e arrivare al centro del palco per far vedere ai telespettatori come si è "vestita". trasparenze assassine e un body nero striminzito mettono in bella mostra le (invidiabili) forme della 57enne ex valletta di Mike Bongiorno, che sorride beffarda mentre il conduttore finge di rampognarla: "Secoli di lotte, di emancipazione femminile, scusate, guardate qua... Torna subito al tuo posto". L'effetto è decisamente piccante e Ficarra e Picone commentano: "Avremmo voluto stendere un velo, ma ci ha pensato già lo stilista". Tanto basta alla Elia per finire dritta dritta al primo posto della classifica di "Moda caustica". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel mirino di Striscia la notizia finisce, opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonsovenerdì sera la fa alzare e arrivare al centro del palco per far vedere ai telespettatori come si è "".assassine e unnero striminzito mettono in bella mostra le (invidiabili) forme della 57enne ex valletta di Mike Bongiorno, che sorride beffarda mentre il conduttore finge di rampognarla: "Secoli di lotte, di emancipazione femminile, scusate, guardate qua... Torna subito al tuo posto". L'effetto è decisamente piccante e Ficarra e Picone commentano: "Avremmo voluto stendere un velo, ma ci ha pensato già lo stilista". Tanto basta allaper finire dritta dritta al primo posto della classifica di "Moda caustica". ...

