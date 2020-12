Anticipazioni Un posto al sole lunedi 7 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lunedì 7– in apprensione per Jimmy: Nico è seriamente preoccupato dopo aver scoperto che i suoi genitori hanno deciso di fare un test tossicologico per capire che cosa sta succedendo a loro figlio. Per Ornella questo test è di vitale importanza, per poter esaminare attentamente la situazione. Nico vorrebbe evitarlo, ma si rende conto che non ha altra scelta. Quello che però lo fa rabbrividire è l’idea di aver in qualche modo arrecato danno al piccolo Jimmy. L'articolo News Programmi Tv.