Anticipazioni Tempesta d’Amore sabato 12 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)12– Valentina si dispera per suo padre: Valentina si accorge che suo padre è di cattivissimo umore e non riesce a spiegarsi il motivo. L’ uomo ultimamente è piuttosto scontroso e non è così comprensivo come un tempo. Successivamente Valentina scopre che Eva è partita ma ne ignora il motivo. A quel punto realizza che forse i due si sono lasciati. Così chiede spiegazioni a Werner, il quale però ha giurato di non dire nulla a riguardo. L'articolo News Programmi Tv.