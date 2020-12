Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 9 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)– La bugia di Robert: Robert non sa come dire a Valentina che ha dovuto lasciare Eva. Così cerca di inventarsi una scusa per non affrontare il problema. Il fatto è che Valentina ha saputo che Eva è fuggita e di conseguenza chiede a suo padre quale sia il motivo che l’ha spinta a fuggire. In quell’istante Robert capisce che non ha più senso nascondere la verità. L'articolo News Programmi Tv.