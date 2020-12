Anticipazioni Il Segreto venerdì 11 dicembre 2020

(Di domenica 6 dicembre 2020)11– Alicia sceglie di candidarsi: tra Alicia e Matias nasce uno scontro a causa della decisione della giovane di candidarsi a sindaco di Puente Viejo. Mattias crede che sia una pessima decisione, dato che non la voteranno mai perché non è un uomo. Al contrario Alicia crede che il Paese abbia bisogno di un cambiamento ed è per questo motivo che vuole candidarsi. L'articolo News Programmi Tv.

zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto martedì 8 dicembre 2020 - #Anticipazioni #Segreto #martedì - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il segreto e DayDreamer: anticipazioni oggi 6 dicembre 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2020 - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni oggi 6 dicembre: Don Filiberto viene rapito - #Segreto #anticipazioni #dicembre: - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 3 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Le trame de Il Segreto nella settimana dal 7 al 13 dicembre: ritorna in paese donna Begona, Alicia viene minacciata.Anticipazioni della puntata di oggi, domenica 6 dicembre, di DayDreamer Le Ali del Sogno: Can fugge per restare da solo e Sanem decide di raggiungerlo per ...