Anticipazioni Il paradiso delle signore venerdì 11 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)11– Vittorio chiede a Pietro di aiutarlo: Vittorio ricorda a Pietro che Beatrice stava per diventare ragioniera. Di conseguenza non dovrebbe accettare il lavoro di inserviente. Per questo motivo chiede a Pietro di aiutarlo nella sua missione e cioè riuscire a convincere Beatrice: deve prendere il diploma così come aveva sognato fin dall’inizio. Pietro è consapevole del potenziale della giovane per questo deciderà di aiutare Vittorio a convincerla. L'articolo News Programmi Tv.