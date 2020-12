Anticipazioni Il paradiso delle signore mercoledì 9 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

La confessione di Stefania: Stefania confessa a Silvia di aver visto Federico in compagnia di Clelia e Carletto. Questa dichiarazione inquieta Silvia perché in questo modo capisce quali sono le vere intenzioni di suo figlio, cioè escluderla dalla sua vita. Stefania la invita ad aspettare, a non trarre subito facili conclusioni. Successivamente Agnese scopre quello che Armando ha fatto per Marcello e ne resta colpita.