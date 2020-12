Anticipazioni Il paradiso delle signore 7 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

Lunedì 7– Il piano di Armando: Armando chiede ad Agnese di andare con lui al mercatino a Sant'Ambrogio. Potrebbe essere un'ottima occasione per dire ai suoi figli che tipo di relazione hai instaurato con lui. Agnese però nutre dei forti dubbi. La donna tema che i suoi figli possono prenderla molto male e che agiscano in modo spropositato, ma Armando è sicuro di trovare le parole giuste per spiegare la situazione.