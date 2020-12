Anticipazioni Daydreamer puntata 6 dicembre: Sanem insegue Can (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella puntata di domenica 6 dicembre della soap opera di successo Daydreamer vedremo Sanem inseguire Can con lo scopo di riconquistarlo. La giovane ci riuscirà? Dopo una serie di spiacevoli situazioni Sanem si convince e dunque decide di inseguire Can sotto le insistenze di Leyla, la quale è convinta dei sentimenti di entrambi. In siffatto contesto possiamo immaginare la disperazione di Huma che non capisce più come interpretare i gesti di suo figlio. Così in un secondo momento Huma cercherà Emre con lo scopo di scoprire che fine abbia fatto Can. Emre però temendo che la sua richiesta sia frutto di un complotto cerca di fregarla. Le dice dove si trova suo figlio ma la manda ad un indirizzo sbagliato. In un secondo momento vediamo Can e Sanem incontrarsi nell’hotel dove alloggiano, ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Nelladi domenica 6della soap opera di successovedremoinseguire Can con lo scopo di riconquistarlo. La giovane ci riuscirà? Dopo una serie di spiacevoli situazionisi convince e dunque decide di inseguire Can sotto le insistenze di Leyla, la quale è convinta dei sentimenti di entrambi. In siffatto contesto possiamo immaginare la disperazione di Huma che non capisce più come interpretare i gesti di suo figlio. Così in un secondo momento Huma cercherà Emre con lo scopo di scoprire che fine abbia fatto Can. Emre però temendo che la sua richiesta sia frutto di un complotto cerca di fregarla. Le dice dove si trova suo figlio ma la manda ad un indirizzo sbagliato. In un secondo momento vediamo Can eincontrarsi nell’hotel dove alloggiano, ...

infoitcultura : Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata in onda domenica 6 dicembre su Canale 5 - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Non ha più lavoro ma non vuole dirlo a nessuno... - infoitcultura : Daydreamer - Le ali del sogno, anticipazioni della puntata del 6 dicembre - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: arriva BULUT CEVHER, il nuovo uomo di… - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: due cuori in fuga… da Istanbul -