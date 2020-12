Anticipazioni Beautiful sabato 12 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)12– La vendetta di Shauna: Shauna è consapevole dello sbaglio di sua figlia, ma soprattutto degli errori di Ridge. Non credeva minimamente che sarebbe stata messa alla porta per quello che è successo con la storia dello scambio delle culle. In siffatto contesto deciderà però di farsi valere….La reazione di Katie l’ha disgustata dato che appena l’ha vista in ospedale non ha perso tempo a sbattergli la porta in faccia. Non capisce tutta questa cattiveria, ma al tempo stesso è pronta a rovesciare su di loro tutto il male che gli stanno facendo. L'articolo News Programmi Tv.