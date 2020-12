Annavera Viva | come tanti scrittori | si prepara al futuro senza data che verrà

Ultime Notizie dalla rete : Annavera Viva

Positanonews

Il mondo letterario fermo come tutta la cultura, con i teatri e i musei chiusi, si prepara al futuro incerto senza nessuna data che verrà. La terribile, inattesa e surreale situazione legata a questi ...IL LIBRO: Siamo a circa 70 anni da oggi. Il mondo come lo conosciamo non esiste più. Per strada si aggirano mandrie di zombie in cerca di carne. Non sono aggressivi, pericolosi, vanno avanti per inerz ...