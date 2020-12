Andrea Damante ed Elisa Visari a Dubai. C’è anche la ex Giulia De Lellis (Di domenica 6 dicembre 2020) Giulia De Lellis a Dubai La celebre influencer Giulia De Lellis e il suo ex fidanzato Andrea Damante, si trovano casualmente nella stessa città estera, ossia Dubai. LA FUGA ROMANTICA Il deejay è lì con la giovane ragazza che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, ma ancora il gossip non è stato confermato, ma questa sorta di fuga romantica parla da sé. Entrambi stanno postando sui loro profili Instagram delle stories che li ritraggono insieme, sia a colazione che in giro a fare i turisti. Elisa Visari è un’attrice di 19 anni, ma dei due ancora non si sa molto, questa frequentazione a distanza di mesi, la tengono molto nascosta, anche se per l’appunto i social tradiscono questa segretezza. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 dicembre 2020)DeLa celebre influencerDee il suo ex fidanzato, si trovano casualmente nella stessa città estera, ossia. LA FUGA ROMANTICA Il deejay è lì con la giovane ragazza che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, ma ancora il gossip non è stato confermato, ma questa sorta di fuga romantica parla da sé. Entrambi stanno postando sui loro profili Instagram delle stories che li ritraggono insieme, sia a colazione che in giro a fare i turisti.è un’attrice di 19 anni, ma dei due ancora non si sa molto, questa frequentazione a distanza di mesi, la tengono molto nascosta,se per l’appunto i social tradiscono questa segretezza. Leggi ...

