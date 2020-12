Ancona | la valle dei polli | in provincia il quintuplo della media nazionale I comitati | “Allevamenti intensivi con pochi posti di lavoro | inquinamento e deprezzamento degli immobili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Quando a San Lorenzo in Campo, indi Pesaro-Urbino, è stata chiesta l’approvazione per un allevamento per la produzione di oltre due milioni di, il dibattito si è acceso. Il sindaco Davide Dellonti non era prevenuto, ma ha preso un’abitudine: “Dopo cena, andavo in auto a Falconara, Jesi e in tutti quei comuni delle vallate delle Marche, indi, dove allevamenti di quelle dimensioni ci sono già. L’ho fatto una decina di volte e mi sono reso conto che sentivo quell’odore nettamente, a 1,7 chilometri di distanza. Non dico che i dati delle relazioni siano erronei, ma di certo ho constatato di persona che non rendono la realtà”. A quel punto il sindaco ha preso posizione contro l’allevamento e a ilfattoquotidiano.it spiega perché: “Nelle valli andavo da solo, perché tra qualche decennio è me ...