Altro poker del Napoli, Crotone steso, perla di Insigne (Di domenica 6 dicembre 2020) Crotone (ITALPRESS) – Il Napoli vince senza problemi, per 4-0, a Crotone e riprende la Juventus al terzo posto. Dopo i primi 20? di equilibrio, tolto lo squillo di Petagna al 1?, la squadra di Gattuso inizia a spingere e a presentarsi nell’area di rigore di Cordaz con più regolarità, come fa ancora Petagna che calcia addosso al portiere dei calabresi al 23?. Ma il Crotone non sta a guardare e mette paura a Ospina con il colpo di testa a lato di Simy. Al Napoli serve una giocata individuale per sbloccare il match, che puntualmente arriva dai piedi del capitano Insigne. L’azione viene avviata da Zielinski che spezza il pressing a centrocampo con un tunnel e la scarica sull’esterno proprio per Insigne, che si accentra e lascia andare il suo classico destro a girare sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Ilvince senza problemi, per 4-0, ae riprende la Juventus al terzo posto. Dopo i primi 20? di equilibrio, tolto lo squillo di Petagna al 1?, la squadra di Gattuso inizia a spingere e a presentarsi nell’area di rigore di Cordaz con più regolarità, come fa ancora Petagna che calcia addosso al portiere dei calabresi al 23?. Ma ilnon sta a guardare e mette paura a Ospina con il colpo di testa a lato di Simy. Alserve una giocata individuale per sbloccare il match, che puntualmente arriva dai piedi del capitano. L’azione viene avviata da Zielinski che spezza il pressing a centrocampo con un tunnel e la scarica sull’esterno proprio per, che si accentra e lascia andare il suo classico destro a girare sul ...

