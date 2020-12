Altamura verso i duemila positivi a test corona virus Bari | struttura per anziani | undicesimo decesso Martina Franca | distribuzione farmaci a domicilio

Leggi su noinotizie

(Di domenica 6 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Sono circa 2.000 gli attualmentead. A sottolinearlo è il sindaco Rosa Melodia. Ed è a causa dell’elevato numero dei contagi che la città potrebbe restare- assieme alle province di Foggia e Bat e al resto della Murgia barese- in zona arancione nonostante la Puglia sia passata in zona gialla. A, invece, la situazione è migliore e gli ultimi dati diffusi dal sindaco indicano un leggero decremento dei contagi. «Continua l’azione dell’Amministrazione comunale a sostegno dell’ospedale in questo periodo di particolare emergenza sanitaria- annuncia il primo cittadino Franco Ancona-. È in corso il servizio di consegna adeidispensati dallaa grazie al partenariato fra il Comune e ...