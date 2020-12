Allerta rossa per i fiumi in Emilia, il Panaro ha rotto gli argini, evacuate decine di case nel modenese – Il video (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Panaro è esondato. Il fiume ha rotto gli argini questa mattina nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, vicino a Nonantola e Modena, e ha allagato tutta l’area circostante. decine di case sono state evacuate e tre grandi strutture sportive sono state allestite per l’accoglienza degli sfollati – almeno venti famiglie fino ad ora – nel rispetto delle norme di distanziamento stabilite per l’epidemia da Coronavirus. Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro per assistere la popolazione. Danni anche alla rete ferroviaria tra Castelfranco e Modena, tratto rimasto chiuso per diverse ore e ancora osservato speciale, e a quella stradale. Diverse strade allagate restano chiuse alla circolazione. La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilè esondato. Il fiume hagliquesta mattina nel territorio comunale di Castelfranco, vicino a Nonantola e Modena, e ha allagato tutta l’area circostante.disono statee tre grandi strutture sportive sono state allestite per l’accoglienza degli sfollati – almeno venti famiglie fino ad ora – nel rispetto delle norme di distanziamento stabilite per l’epidemia da Coronavirus. Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro per assistere la popolazione. Danni anche alla rete ferroviaria tra Castelfranco e Modena, tratto rimasto chiuso per diverse ore e ancora osservato speciale, e a quella stradale. Diverse strade allagate restano chiuse alla circolazione. La protezione civile dell’-Romagna ha ...

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - Tg3web : Il maltempo sferza l'Italia da nord a sud. Alcune zone nel Modenese sono state evacuate. Allerta rossa su diversi s… - repubblica : Maltempo, l'Italia sotto pioggia e neve. Allerta rossa della Protezione civile in molte regioni [aggiornamento dell… - MilanoStremitz1 : RT @CiaoKarol: Italia flagellata anche dal maltempo: allerta rossa su Friuli, Veneto e provincia di Bolzano. Rischi anche al sud: Il maltem… - MilanoStremitz1 : RT @tg2rai: #Maltempo ancora sull'Italia con neve, pioggia, raffiche di vento e mareggiate. Allerta rossa in Veneto, Friuli Venezia Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta rossa Maltempo 6 dicembre, allerta rossa: ecco dove Adnkronos Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso. Zaia: «Non andate nel Bellunese, rischio frane»

Allerta rossa su parti di Veneto , Friuli Venezia Giulia e sulla provincia di Bolzano, pericolo valanghe su Dolomiti e Alto Adige. Allagamenti e frane nel Messinese, Eolie isolate ...

Italia flagellata anche dal maltempo: allerta rossa su Friuli, Veneto e provincia di Bolzano. Rischi anche al sud

Il maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un'allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla ...

Allerta rossa su parti di Veneto , Friuli Venezia Giulia e sulla provincia di Bolzano, pericolo valanghe su Dolomiti e Alto Adige. Allagamenti e frane nel Messinese, Eolie isolate ...Il maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un'allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla ...