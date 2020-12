Allerta meteo, il Tevere e l’Arrone hanno superato la soglia. Montino: ‘Restate lontano dagli argini dei fiumi’ (Di domenica 6 dicembre 2020) “Le piogge di questi giorni hanno alimentato oltre misura il Tevere e l’Arrone che, a Maccarese, ha superato la soglia idrometrica”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “La protezione civile è Allertata per intervenire immediatamente se le condizioni metereologiche peggiorassero ulteriormente la situazione – conclude il sindaco -. Si raccomanda, pertanto, di rimanere lontani da entrambi i fiumi, in particolar modo dalle banchine del Tevere e dall’argine dell’Arrone e di prestare la massima attenzione fino a che la situazione non sarà rientrata”. Leggi anche:Coronavirus a Fiumicino: 17 nuovi casi e 21 guariti, i dati di oggi 6 dicembre su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) “Le piogge di questi giornialimentato oltre misura ilche, a Maccarese, halaidrometrica”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “La protezione civile èta per intervenire immediatamente se le condizioni metereologiche peggiorassero ulteriormente la situazione – conclude il sindaco -. Si raccomanda, pertanto, di rimanere lontani da entrambi i fiumi, in particolar modo dalle banchine dele dall’argine dele di prestare la massima attenzione fino a che la situazione non sarà rientrata”. Leggi anche:Coronavirus a Fiumicino: 17 nuovi casi e 21 guariti, i dati di oggi 6 dicembre su Il Corriere della Città.

