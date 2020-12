Allerta Meteo, diramato bollettino di criticità: intero Paese a rischio (Di domenica 6 dicembre 2020) Allerta Meteo: la Protezione Civile ha diramato il suo bollettino di criticità per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità che vede coinvolta quasi la totalità della Penisola. A causa del maltempo, numerose sono le regioni ad elevato rischio dettato da fenomeni metereologici violenti: da Nord L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 6 dicembre 2020): la Protezione Civile hail suodiper la giornata di oggi, domenica 6 dicembre. La Protezione Civile haundiche vede coinvolta quasi la totalità della Penisola. A causa del maltempo, numerose sono le regioni ad elevatodettato da fenomeni metereologici violenti: da Nord L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - AcquavivaLiveIt : Allerta meteo della Protezione Civile - IngCostantino : RT @DPCgov: ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Prov… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Maltempo, allerta meteo rossa domenica al Nord-Est: l’elenco delle regioni a rischio Fanpage.it Maltempo sull’Italia, interrotta ferrovia Brennero

Prosegue sull'Italia la fase di forte maltempo. Oggi pioggia, neve e venti da forti a burrasca forte attraversano l'Italia da Nord a Sud. Interruzioni sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano si regis ...

Catanzaro – Allerta meteo arancione, attivato il Coc

In considerazione dell’avviso diramato dalla Protezione civile regionale sull’allerta meteo di livello arancione in vigore per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre, il sindaco Sergio Abramo ha att ...

Prosegue sull'Italia la fase di forte maltempo. Oggi pioggia, neve e venti da forti a burrasca forte attraversano l'Italia da Nord a Sud. Interruzioni sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano si regis ...In considerazione dell’avviso diramato dalla Protezione civile regionale sull’allerta meteo di livello arancione in vigore per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre, il sindaco Sergio Abramo ha att ...