Allerta meteo arancione fino alla mezzanotte. Per tutta la giornata di domani la criticità è invece gialla. Fiumi sotto osservazione (Di domenica 6 dicembre 2020) La Protezione Civile della Regione Campania ricorda che è in atto l’Allerta meteo arancione sull’intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), dove la criticità è di colore Giallo. Precipitazioni anche a carattere temporalesco stanno interessando, in particolare, diversi comuni del casertano e della provincia di Napoli. Interventi da parte di squadre della Protezione civile dotate di idrovore sono in corso a Torre del Greco. sotto osservazione il fiume Liri-Garigliano. Prosegue h24 il monitoraggio da parte del Centro Funzionale e della Sala operativa, in stretto raccordo anche con il Dipartimento Nazionale: si è svolto questa mattina un Comitato operativo e nel pomeriggio si terrà un nuovo brief. Si segnalano in diverse aree del territorio temporali ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) La Protezione Civile della Regione Campania ricorda che è in atto l’sull’intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), dove laè di colore Giallo. Precipitazioni anche a carattere temporalesco stanno interessando, in particolare, diversi comuni del casertano e della provincia di Napoli. Interventi da parte di squadre della Protezione civile dotate di idrovore sono in corso a Torre del Greco.il fiume Liri-Garigliano. Prosegue h24 il monitoraggio da parte del Centro Funzionale e della Sala operativa, in stretto raccordo anche con il Dipartimento Nazionale: si è svolto questa mattina un Comitato operativo e nel pomeriggio si terrà un nuovo brief. Si segnalano in diverse aree del territorio temporali ...

