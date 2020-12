Allerta banconote false | ecco come vi rubano tanti soldi

Leggi su android-news.eu

(Di domenica 6 dicembre 2020) Negli ultimi anni si è sentito spesso il ritiro di. Ricordiamo essere un reato produrre, le unicheche possono essere messe in circolazione sono quelle coniate dalla Zecca dello Stato, che riceve informazioni ben precise prima di stampare un quantitativo di. In linea di massima, oggigiorno quando andiamo a fare la spesa, lo shopping, i negozi sono provvisti di una macchinetta, un dispositivo che controlla in pronta stante se la banconota con cui stiamo pagando è falsa o meno. Qualora dovesse essere falsa il dispositivo lampeggia in rosso e rigetta la banconota. Fin qui tutto bene, i negozianti si proteggono dalle truffe, ma chi pensa ai clienti? Perché vengono controllate ledai negozianti quando ci danno il ...