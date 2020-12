Allarme maltempo in Emilia, il Panaro rompe gli argini: strade sott’acqua (VIDEO) (Di domenica 6 dicembre 2020) Esondazione a Castelfranco Emilia, già disposte le evacuazioni. Allestiti alcuni ricoveri nel rispetto delle norme anti-Covid. maltempo in tutta Italia. Foto © AnsaPonti che crollano, piani terra sommersi e fiumi che rompono gli argini. L’Italia si è svegliata spazzata dal maltempo, con allerta rossa soprattutto al nord. E altre zone che rischiano di passarci presto. E se nelle aree d’alta quota si chiede cautela per il rischio valanghe, in pianura si fa i conti con acqua e fango. Del fiume Panaro in particolare. Il corso d’acqua Emiliano ha rotto gli argini nella zona di Castelfranco Emilia, sommergendo alcune strade della cittadina. L’apice di una notte trascorsa a gonfiarsi, alimentato dalle fortissime ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020) Esondazione a Castelfranco, già disposte le evacuazioni. Allestiti alcuni ricoveri nel rispetto delle norme anti-Covid.in tutta Italia. Foto © AnsaPonti che crollano, piani terra sommersi e fiumi che rompono gli. L’Italia si è svegliata spazzata dal, con allerta rossa soprattutto al nord. E altre zone che rischiano di passarci presto. E se nelle aree d’alta quota si chiede cautela per il rischio valanghe, in pianura si fa i conti con acqua e fango. Del fiumein particolare. Il corso d’acquano ha rotto glinella zona di Castelfranco, sommergendo alcunedella cittadina. L’apice di una notte trascorsa a gonfiarsi, alimentato dalle fortissime ...

Confermate le previsioni per la giornata di allerta arancione. Temperature in calo, possibilità di neve sulla Sila, attivato il monitoraggio nelle zone a rischio idrogeologico ...

Maltempo, allerta arancione per la Calabria

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende i precedenti: è stata ...

