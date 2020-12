Alfonso Signorini, il Grande Congiunto (Di domenica 6 dicembre 2020) Doveva accadere che questo Natale 2020, nel settantesimo della morte di George Orwell, nel ventesimo dalla apparizione dell’ingegner Rocco Casalino, che questo Natale “diverso ma autentico” (copyright Giuseppe Conte) dovessimo passarlo tutti insieme, ognuno chiuso nel proprio amato-odiato nucleo familiare, con il Grande Fratello Vip officiato da Alfonso Signorini, il nostro Grande Congiunto. Il principe del gossip convertito alle leggi dello share televisivo e dell’entertainment familiare, generalista, da tinello universale. Doveva accadere che l’esperimento sociale inventato nella terra frugale olandese, da quella Endemol poi importata dal marito della figlia di Bettino Craxi, uscisse dal video ed esondasse in tutte le famiglie italiane, costrette da mesi, causa lockdown più o meno totali, a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Doveva accadere che questo Natale 2020, nel settantesimo della morte di George Orwell, nel ventesimo dalla apparizione dell’ingegner Rocco Casalino, che questo Natale “diverso ma autentico” (copyright Giuseppe Conte) dovessimo passarlo tutti insieme, ognuno chiuso nel proprio amato-odiato nucleo familiare, con ilFratello Vip officiato da, il nostro. Il principe del gossip convertito alle leggi dello share televisivo e dell’entertainment familiare, generalista, da tinello universale. Doveva accadere che l’esperimento sociale inventato nella terra frugale olandese, da quella Endemol poi importata dal marito della figlia di Bettino Craxi, uscisse dal video ed esondasse in tutte le famiglie italiane, costrette da mesi, causa lockdown più o meno totali, a ...

