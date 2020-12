Alcamo | Organizzano una festa a casa | sanzionati i 13 ragazzi per 5 200€

(Di domenica 6 dicembre 2020) I Carabinieri disono intervenuti all’interno di una villetta diMarina, dove era in corso unaprivata alla quale partecipavano 13 giovani che, tra musica e balli, e incuranti delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID, avevano organizzato un party in grande stile. I militari erano stati chiamati, poco prima, da... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

A Siculiana, comune dell'Agrigentino, i carabinieri hanno multato ben 42 persone che hanno organizzato e partecipato a una festa di compleanno.